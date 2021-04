Jokić otvorio dušu: Ceo život sam bio potcenjen...

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

SRPSKI košarkaš Nikola Jokić prokomentarisao je situaciju u kojoj se našao Denver posle povrede DŽamala Mareja.

Od favorita za titulu preko noći su Nagetsi postali ekipa drugog, pa i trećeg reda, što ne iznenađuje Jokića. Jednostavno, navikao je, pa je tako i odgovorio na pitanje novinara iz Denvera o tome da li uživa u igri kada je potcenjen. „Bio sam potcenjen ceo svoj život, da budem iskren. Nekako sam navikao na to. To je za mene normalna pozicija. Ali to nam daje veliko olakšanje, nećemo biti napeti i pod tenzijom. Samo ćemo se igrati“, poručio je Jokić. Ekipa ima pravi