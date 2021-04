Danas promenljivo oblačno, malo toplije i uglavnom suvo

Nova pre 2 sata | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

U Srbiji danas tokom jutra na severozapadu pretežno vedro, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, na istoku ponegde sa slabom kišom, na planinama istočne Srbije sa slabim snegom.

Tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije, u većini mesta suvo samo ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče i tokom noći razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od -1 C do 5 C, najviša dnevna od 8 C do 11 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu promenljivo oblačno i malo toplije, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i