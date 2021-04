„Ispunili smo cilj, Avganistan ne služi za napad na SAD“

Nova pre 1 sat | Autor:Agencije Autor:Agencije

Amerika je "ispunila cilj" da Avganistan više ne služi za napad na Ameriku, rekao je danas predsednik Džozef Bajden, najavljujući povlačenje američkih vojnika iz Avganistana do 11. septembra. „Mislim da naše prisustvo u Avganistanu treba da bude koncentrisano na razlog zašto smo tamo otišli na prvom mestu, a to je da osiguramo da Avganistan više ne služi kao baza za novi napad na našu zemlju. To smo uradili. Ispunili smo taj cilj“, rekao je Bajden. Bela kuća je