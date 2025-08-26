Tramp: Sastaću se s Kimom ‘u nekom trenutku’

Danas pre 5 sati  |  Beta
Tramp: Sastaću se s Kimom ‘u nekom trenutku’

Predsednik SAD Donald Tramp je danas objavio da će se sastati sa severnokorejskim diktatorom Kim Džong Unom „u nekom trenutku“, bez navođenja detalja o tome. „Imam veoma dobar odnos sa Kim Džong Unom“, rekao je američki predsednik.

Takvu izjavu je dao neposredno pre nego što je ugostio svog južnokorejskog kolegu, Li Dže-mjunga u Beloj kući. Na tom sastanku će, uz ostalo, biti reči o strategiji u vezi sa Severnom Korejom. Severna i Južna Koreja su odvojene države od završetka Korejskog rata 1955. godine i imaju vrlo militarizovanu međusobnu granicu. Severna Koreja je komunistička diktatura, dok je Južna Koreja saveznik SAD i jedna od tehnološki najrazvijenijih zemalja sveta.
