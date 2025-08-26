"Želim da se sastanem s njim": Tramp otkrio s kojim svetskim liderom će sesti za sto: "Dobro se slažemo"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi želeo da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom ove godine.

Tramp je rekao novinarima pre sastanka sa južnokorejskim predsednikom Li Džae Mjungom u Beloj kući, da se dobro slaže sa Kimom i da misli da je Severna Koreja zemlja velikog potencijala, preneo je Rojters. Tokom svog prvog mandata u Beloj kući Tramp se sastao sa Kimom u glavnom gradu Vijetnama, Hanoju, u februaru 2019. godine i u demilitarizovanoj zoni između dve Koreje u junu iste godine. (Tanjug)