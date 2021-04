Novinar Daško Milinović napadnut suzavcem i udaran šipkom

Insajder pre 45 minuta | Insajder

Novinar Daško Milinović napadnut je i pretučen je jutros, oko 6:45 časova, kada je kretao na posao. Napad se dogodio u blizini mesta gde stanuje u u Novom Sadu. Napadači su ga poprskali suzavcem, a nakon toga i udarala šipkom. Milinović je u Urgentnom centru, a kako je Insajderu rečeno u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine napad je prijavljen načelniku novosadske policije i radnoj grupi za bezbednost novinara.

Posle napada radijski voditelj iz Novog Sada Daško Milinović opisao je da su mu dvojica maskiranih napadača prišla u blizini stana kada je krenuo na posao, našpricali mu dva suzavca u oči i pokušali da ga udare metalnom šipkom po glavi. Milinović uspeo da pokrije glavu rukom i nakon tri udraca napadači su pobegli, prenosi agencija Beta. "Napali su me jadnici, dvojica mladih neutreniranih fašista koji su me čekali. Jedan od njih me je poprskao suzavcem, preporučio