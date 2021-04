Krizni štab potvrdio povratak đaka u škole od 19. aprila. Ostalo ostaje kao i do sada

Plus online pre 58 minuta | Pirot Plus Online

Epidemiolog i član Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 Predrag Kon saopštio je da je ovo telo danas donelo odluku o tome da se od 19. aprila učenici starijih razreda osnovnih i srednjih škola vraćaju u školske klupe.

Kon je, nakon sednice Kriznog štaba, objasnio da će oni pohađati nastavu po modelu od 1. septembra, dakle po smenama, sa manje učenika u odeljenjima, uz obavezu nošenja maski. On je preneo i da je odlučeno da se kao podrška turizmu izjednači cena PCR testova u Srbiji za naše državljane i strance, koji su do sada plaćali 18.000 dinara, a koja će od sada za sve biti 9.000 dinara, koliko je do sada važila za građane Srbije. Takođe, kako je dodao, na današnjoj sednici