Vučić o "non pejperu" i janezu janši: A, nije vas zabolelo ujedinjenje Prištine i Tirane!

Mondo pre 52 minuta | Tamara Sekulović

Predsednik Srbije o temi koja je uzburkala region.

Predsednik Srbije o temi koja je uzburkala region. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Fokus" na televiziji "B92", gde je odmah progovorio o gorućoj temi poslednih dana u regionu - takozvanom "non pejperu", odnosno mapi i dokumentu o rešenjima na Balkanu koji je iskrsao i gde je predloženo da Republika Srpska postane deo Srbije. Navodno, "non pejper" je napravio Janez Janša, premijer Slovenije, iako je on sam to demantovao. "Nisam video nikakvu