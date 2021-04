Vikend u znaku oblačnog i hladnog vremena

RTS pre 3 sata

Vikend nam donosi oblačno i hladno vreme. Naoblačenje iz Sredozemlja već je prekrilo jug Srbije, a tokom dana proširiće se na celu zemlju.

U nižim predelima padaće kiša, na planinama sneg. Ujutro od nule do 3, tokom dana od 5 stepeni na jugu do 13 na severu zemlje. U Beogradu se kiša očekuje po podne. Temperatura do 10 stepeni. Oblačno i sveže vreme nastaviće se i u nedelju. Na planinama će biti snega. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni.