Popodne naoblačenje s kišom u većem delu zemlje, na planinama sneg

Naoblačenje s kišom koje je zahvatilo južne predele Srbije proširiće se pre podne na centralne, a posle podne i na ostale krajeve, dok će na planinama padati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na severu Vojvodine danas će biti suvo vreme uz postepeno naoblačenje, a kiša se očekuje uveče i tokom noći. U Srbiji će danas duvati slab i umeren, severoistočni i istočni vetar. Jutarnja temperatura biće od nula do tri stepena, najviša dnevna od pet na jugu do 13 na severu Srbije. U Beogradu će danas biti oblačno vreme, posle podne s kišom, uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od jedan do tri, najviša dnevna oko deset stepeni. Meteorološke prilike će