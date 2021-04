Nadal posle šokantnog ispadanja: Rubljov je sjajan momak, srećan sam zbog njega

Vesti online pre 6 sati

Rafael Nadal nije uspeo da se plasira u polufinale Monte Karla pošto ga je Andrej Rubljov eliminisao, a posle duela je istakao svoje slabosti u igri.

– Kada igrate protiv sjajnog igrača kakav je Rubljov, a ne igrate dobro onda izgubite. Iz nekog razloga sam imao problem sa servisom, servis mi je bio katastofalan i to je uticalo na ostale segmente igre i skretalo mi je fokus – istakao je nakon meča Nadal. Rubljov se najviše pitao u ovom meču, tako da se izvlači zaključak da nije pobedio samo zbog Nadalovih grešaka. – On je igrao dobro, agresivno kao što sam znao i da hoće. On je sjajan momak i srećan sam zbog