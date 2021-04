Vučić o "non pejperu": Nisam video nikakvu mapu ni plan, zalažem se za postojeće granice

Blic pre 3 sata | A.J.K.

Nisam video nikakvu mapu, nikakav plan. To što nekima ne odgovara da o tome govore, već bi da to pripišu Srbiji, to mnogo više govori o njima, nego o nama, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o slovenačkom "non-pejperu". Kako je dodao, premijeru Slovenije Janezu Janši "ne može ništa da zamerim ili da ga pohvali, jer mape nije video". - Janša je veoma iskusan političar sa teškom političkom karijerom, iz svega je izašao još snažniji i neko ko