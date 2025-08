Sandžački muftija podržao građanski protest

On se danas oko 14 sati pridružio građanima i studentima koji od juče posle podne blokiraju kružni tok u centru grada, ispred zgrade Gradske uprave Novog Pazara. “Pozivam sve da zajedno stanemo uz naše nepravedno privedene sugrađane, koji su samo obavljali svoju dužnost i štitili našu decu, s obzirom da, nažalost, prisutni organi reda to nisu uradili”, rekao je Demirović agenciji Beta. On je podsetio da je i IZ koju predstavlja pozvala sve građane “da ovih dana