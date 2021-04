Uhapšen organizator napada na Daška Milinovića: platio dvojici muškaraca da pretuku voditelja

Noizz pre 3 sata

Pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu vodi se postupak protiv tri osobe osumnjičene za napad na voditelja Daška Milinovića, saopštilo je tužilaštvo.

Kako se navodi u saopštenju dostavljenom, M.E. (31), iz Beograda, osumnjičen je za podstrekivanje na nasilničko ponašanje, a U.S. (25) i N.K. (24) iz Surčina za krivično delo nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina, prenosi portal "021.rs". "Osumnjičenima U.S. i N.K. stavlja se na teret da su u petak 16. aprila, u Novom Sadu, u jutarnjim časovima, ispred Osnovne škole "Vasa Stajić" prišli novinaru i