Hladno i oblačno: Temperature i dalje ispod normale, evo kada kreće lepše vreme!

Mondo pre 1 sat | Tamara Sekulović

Maksimalna temperatura od 8°C do 13°C.

Maksimalna temperatura od 8°C do 13°C. U Srbiji u ponedeljak pretežno oblačno sa povremenom slabom kišom, a mogući su i kratkotrajni sunčani intervali. I dalje je hladno za ovo doba godine. Vetar slab severni i zapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 3°C do 6°C, a maksimalna od 8°C do 13°C. U Beogradu oblačno i hladno za ovo doba godine sa slabom kišom povremeno. Mogući su kratkotrajni sunčani intervali. Vetar slab severni i zapadni. Pritisak oko