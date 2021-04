RHZS: Danas oblačno i malo toplije

Vesti online pre 1 sat | Tanjug, Vesti online

U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno i malo toplije vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskom, na visokim planinama sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od četiri do sedam stepeni, najviša dnevna od 12 do 16. U Beogradu takođe umereno do potpuno oblačno i malo toplije s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura šest, najviša dnevna 14 stepeni. U sredu promenljivo oblačno sa više sunčanih intervala i retkom pojavom kiše. U četvrtak malo i umereno oblačno i suvo, a posle podne na severu i