Od danas u Beogradu vakcinacija Sputnjikom Ve bez zakazivanja

Od danas Beograđani mogu da se vakcinišu Sputnjik Ve vakcinom bez prethodnog zakazivanja, a od od juče to je bilo moguće i Fajzerovom vakcinom.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je najavljujući ovu olakšicu ponovo apelovao na građane koji se još nisu vakcinisali da to učine, prenosi Tanjug. „Grad Beograd čini sve da se što veći broj građana vakciniše i zato im olakšava da se bez zakazivanja imunizuju. Pozivam sve građane da to iskoriste jer će tako doprineti da se u Beogradu što pre stekne kolektivni imunitet, a na pravom smo putu da to i ostvarimo. Na taj način najbrže ćemo se vratiti normalnom životu”,