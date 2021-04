U Kruševcu uhapšen osumnjičen za lažnu dojavu o bombi, želeo da odloži svoje suđenje

Blic pre 6 sati

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu su identifikovali R.T. (1968) koji je danas oko 12.30 sati, pozvao centralu Višeg suda i radniku fizičkog obezbeđenja prijavio da je u pisarnici ove ustanove postavljena bomba.

Po potrazi Policijske uprave u Kruševcu, pripadnici Policijske stanice u Temerinu, uhapsili su osumnjičenog, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda. Kako se sumnja, on je za danas imao zakazano suđenje u kruševačkom Osnovnom sudu, koje je na ovaj način želeo da odloži. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Kruševcu.