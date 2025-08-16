Teška saobraćajka na obilaznici oko Čačka, povređen Motociklista: Sudario se sa automobilom, vozilom Hitne pomoći prevezen i bolnicu (foto)

Kurir pre 1 sat  |  RINA
ČAČAK – Na obilaznici oko Čačka juče tokom večernjih sati se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je ozbiljno povređen motociklista.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, vozač je zadobio povrede glave, a krv je bila vidljiva i po kolovozu. Do nezgode je došlo prilikom sudara sa automobilom. - Motociklista je bio svestan u trenutku dolaska hitne pomoći, ali zbog težine povreda odmah je prevezen u Opštu bolnicu u Čačku na dalje zbrinjavanje, kaže za RINU jedan od očevidaca. Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj na ovoj deonici obilaznice bio je privremeno usporen.
