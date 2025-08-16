(Foto) teška nesreća kod Čačka: Poginula jedna osoba, druga povređena: Vozilo se od siline udara prevrnulo na krov!

Na starom putu Čačak - Kraljevo u selu Zablaće tokom večernjih sati došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedno lice nastradalo, a drugo teško povređeno.

- Vozač je izgubio kontrolu nad automobilom, od siline udara se auto prevrnuo na krov. Vozilo je skoro potpuno smrskano. Nastradali je iz tog sela, bio je dobar prijatelj i komšija - kaže za RINU jedan od očevidaca. Druga osoba koja je u ovoj nesreći teško povređena je vozilom Hitne pomoći prevezena u Opštu bolnicu u Čačku. Uviđaj su obavili pripadnici saobraćajne policije, a tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće poznate nakon okončanja istrage. Tokom