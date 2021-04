Milanović položio cveće u Jasenovcu zajedno s dvojicom bivših predsednika

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je danas u Jasenovcu da je tamošnji ustaški logor iz Drugog svetskog rata bio logor za ubijanje onih koji nisu mogli da se zaštite.

"To je bio ustaški logor, ali ustaše su Hrvati, a kako sam ja Hrvat i predsednik hrvatske države ne mogu reći da me se to ne tiče i da s tim nemamo veze. Imamo veze sa svim što je medju nama bilo, i dobro i plemenito i loše i nisko, kako god ko od nas gledao na to", rekao je Milanović u izjavi novinarima u Jasenovcu. U delegaciji predsednika države bili su i bivši predsednici Stjepan Mesić i Ivo Josipović, kao i bivša premijerka Jadranka Kosor i predstavnici