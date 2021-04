Uhapšen muškarac zbog pozivanja na nasilnu promenu Ustava

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Po nalogu Tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Beogradu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, uhapsili su S.Ž. (1981) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, saopšteno je iz MUP-a.

On se sumnjiči da je na svojoj stranici na društvenoj mreži Fejsbuk, na video snimcima pozivao građane da na jedno sutrašnje javno okupljanje u Beogradu ponesu motorne testere, mehanizaciju i oruđe, i pokazao flaše sa benzinom za koje se sumnja da su ''''molotovljevi kokteli'''', saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.