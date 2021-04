Vulin: U tajnoj sobi kuće u Ritopeku pronadjeno deset kilograma eksploziva

Novi magazin pre 43 minuta | Beta

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da je pronadjena "tajna soba" sa deset kilograma eksploziva u kući u Ritopeku, koju su koristili pripadnici grupe vodje navijača Partizana Veljka Belivuka.

"U toj 'kući strave' pronadjena je tajna soba, do koje smo došli nakon razgovora sa pripadnicima te grupe. U sobi smo pronašli veliku količinu naoružanja, više od deset kilograma raznih vrsta eksploziva i industrijske mašine za mlevenje mesa, za mlevenje kostiju", rekao je ministar, a preneo njegov kabinet. Ministar Vulin je napomenuo da javnost ne treba da dozvoli da bilo ko pokuša da relativizuje to što je pronadjeno i da to predstavi kao "politički ili navijački