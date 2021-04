To čeka cela Srbija - Finale Kupa Srbije sa navijačima?!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Finale Kupa Srbije igra se 25. marta, do tada ima više od mesec dana, a epidemijska situacija je sve bolja u Srbiji, što zbog sve većeg broja vakcinisanih, što zbog ostalih faktora koji utiču na epidemijsku krivu.

Da li postoji šansa da se derbi igra pred publikom? Doktor Predrag Kon je istakao da je to moguće. "Vizija svakako da postoji. Ljudi koji su se vakcinisali su na neki način pozitivno "diskriminisani". Meni kao epidemiologu je takva odluka da se vakcinisani puste na stadione jako primaljiva, ali je to ujedno i društvena odluka. Sa druge strane, biću uzdržan kada se bude o tome raspravljalo jer je to odluka čitavog društva, a ne pojedinaca. Potrebna je velika većina