RHMZ: Sutra oblačno, uveče moguća kiša

Novi magazin pre 4 sati | Beta

U Srbiji će sutra biti oblačno, posle podne na severu i zapadu zemlje sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni Celzijusa, vetar slab do umeren. U Beogradu će biti oblačno, uveče u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna oko 16 stepeni Celzijusa. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. U Srbiji će narednih sedam dana biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Dnevna temperatura do petka malo ispod ili oko