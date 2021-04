Igor Jurić: Istina u mom iskazu o pedofiliji stoji u zapisniku u tužilaštvu

Danas pre 43 minuta | Piše: Beta

Igor Jurić, aktivista i osnivač Fondacije „Tijana Jurić“, ponovio je danas tvrdnje da je saznanja o političaru koji se navodno bavio podvođenjem mladih devojaka preneo tadašnjem ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću i načelnika UKP-a Dejana Kovačevića i da je njima rekao njegovo ime.

On je rekao da mu je Stefanović tom prilikom rekao da je o tome „čuo neke informacije, ali da on zna za drugog (političara koji se time bavio)“. Jurić je gostujući u Utisku nedelje naveo da je današnje saopštenje MUP-a, u kom je Kovačević tvrdnje nazvao „apsolutnim lažima“ naveo da je to potvrda „da još nije vreme da se žrtve prijave“. „Sve što je vezano za tu priču rekao sam (tadašnjem) ministru unutrašnjih poslova, jer sam smatrao da je to prava adresa i da će