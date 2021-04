Kon: Korona najviše cirkuliše među ljudima starim između 20 i 50 godina

N1 Info pre 2 sata | Autor:Beta

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da virus korona najviše cirkuliše u populaciji staroj između 20 i 50 godina, gde je njegov "motor", i da je među ljudima te životne dobi najmanje vakcinisanih. „Moramo da ih motivišemo da se vakcinišu što pre, jer se tako brže diže barijera prema koroni“, rekao je Kon za TV Hepi.

Na pitanje o ideji da se otvore vakcinalni punktovi u tržnim centrima on je rekao da je to korisno, što podrazumeva da se odvoji poseban prostor i obezbedi sve što je potrebno. „Moramo da se pribižimo što je moguće više ljudima koji su inertni“, rekao je Kon, navodeći da je u tržnim centrima upravo pomenuto godište najbrojnije. On je rekao i da radne organizacije treba, naročito radnički sindikati, da se što više aktiviraju kako bi se poboljšala vakcinacija. Na