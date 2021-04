Hopkins je sinoć ušao u istoriju: Čuveni britanski glumac najstariji dobitnik Oskara ikada (foto/video)

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti onlajn

Hopkins (83) je osvojio Oskara za najboljeg glumca u porodičnoj drami "Otac", što ga čini i najstarijim dobitnikom ove prestižne filmske nagrade.

Foto: Printscreen/Jutjub Ovo je njegov drugi Oskar posle skoro 30 godina i četiri nominacije, od kako je 1992. nagrađen za ulogu Hanibala Lektora u filmu "Kada jaganjci utihnu". Anthony Hopkins received the best actor award at the #Oscars on Sunday for his towering performance as a London patriarch struggling with dementia in the drama “The Father.” Hopkins, 83, is now the oldest actor to ever win an Oscar. https://t.co/ereijN96vv — The New York Times (@nytimes)