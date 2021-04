Pokušaj ubistva zbog svađe oko imanja: Policija uhapsila muškarca ublizini Sjenice

Večernje novosti pre 3 sata | N. K.

Sumnja se da je N.O. oko 17 časova u okolini Sjenice pucao iz vatrenog oružja na komšiju, nanevši mu povrede.

Povređenom muškarcu je ukazana pomoć u novopazarskoj Opštoj bolnici i on nije životno ugrožen. Uhapšeni N.O. se tereti da je počinio krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje oružja, a po nalogu nadležnog tužioca određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prema nezvaničnim informacijama, incident se desio u selu Rastenoviće na Pešterskoj visoravni, a dvojica muškaraca su u sukobu od ranije. NJih dvojica su u svađi zbog neraščišćenih