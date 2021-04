Više od 200.000 žrtava Kovida 19 u Indiji

Glas Amerike pre 3 sata

NJU DELHI — Broj žrtava Kovida 19 u Indiji u sredu je premašio 200.000 dok građani pokušavaju da se registruju za vakcinu.

Tokom protekle nedelje, svakog dana je registrovano najmanje 300.000 novozaraženih, što je dovelo do preopterećenja zdravstvenih sistema i podstaklo međunarodnu zajednicu da pošalje hitnu pomoć. U protekla 24 sata, u Indiji je zabeleženo 360.960 novih slučajeva, što je najveći dnevni bilans novozaraženih u svetu, dok je ukupan broj obolelih blizu 18 miliona. To je do sada bio i najsmrtonosniji dan - sa 3.293 žrtve. Međutim, eksperti veruju da je broj zaraženih i