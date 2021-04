Za praznike stiže pravi temperaturni šok! Pogledajte najavu meteorologa za naredne dane

Mondo pre 4 sati | Lana Stošić

U sredu pretežno oblačno na zapadu i severu Srbije sa povremenom kišom i svežije od proseka.

U sredu pretežno oblačno na zapadu i severu Srbije sa povremenom kišom i svežije od proseka. Na jugu Srbije promenljivo i toplije uz smenu oblačnih i sunčanih intervala sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 7°C na severu do 11°C na jugu, a maksimalna od 14°C na severu do 23°C na krajnjem jugu Srbije, u Vranju. Beograd: U sredu pretežno