Šta radi ovaj čovek: Brutalna blokada Jokića za pobedu Denvera! (video)

Ponovo je ključni faktor na utakmici bio Nikola Jokić.

Denver se noćas sastao sa ekipom Nju Orleans Pelikansa i tom prilikom im naneo poraz rezultatom 114:112. Ključan momenat utakmice bio je poslednji napad Pelikansa, kada je Zajona Vilijamsona blokirao Nikola Jokić, čime je svom timu obezbedio pobedu! wow. Nikola Jokić saves the game for the Nuggets blocking Zion (!) at the rim. pic.twitter.com/KWYahV3yVZ — Rob Perez (@WorldWideWob) April 29, 2021 Srpski centar na terenu je proveo 36 minuta i za to vreme upisao 32