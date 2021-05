VAR stiže u srpski fudbal! Od naredne sezone video-tehnologija i u našoj Superligi!

Blic sport pre 3 sata

Vršilac dužnosti predsednika Fudbalskog Saveza Srbije, Marko Pantelić, potvrdio je u intervjuu za "Sportski žurnal" da će se od sledeće, sezone 2021/222, VAR tehnologija primenjivati i na stadionima Superlige Srbije.

On je istakao da će se to desiti "šta god ko mislio": "Savez je uložio ogromna sredstva u implementaciju VAR tehnologije. Od naredne sezone VAR sistem funkcionisaće na srpskim stadionima šta god ko mislio", rekao je Marko Pantelić. On je istakao da je dužnost srpske kuće fudbala da se promovišu sportske vrednosti: "Obaveza rukovodećih ljudi u fudbalu je da ohrabrimo takmičarski duh i stvorimo uslove za nezavisno i neizvesno takmičenje na svim nivoima fudbala u