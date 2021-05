Marko Pantelić potvrdio! Srpski fudbal od naredne sezone dobija VAR tehnologiju!

Hot sport pre 58 minuta | HotSport HotSport Vukašin

Vršilac dužnosti predsednika Fudbalskog saveza Srbije Marko Pantelić potvrdio je dolazak VAR tehnologije u srpski fudbal. – Savez je uložio ogromna sredstva u implementaciju VAR tehnologije.

Od naredne sezone VAR sistem funkcionisaće na srpskim stadionima šta god ko mislio… – rekao je Pantelić za Sportski žurnal. Sezona 2021/2022 svakako će posebna, pošto će se prvi put u istoriji našeg fudbala koristiti VAR tehnologija. View this post on Instagram A post shared by HOT SPORTSKE VESTI (@_hotsport)