Tajna nordijskog uspeha: Kako je hladna i depresivna država na prvom mestu liste najsrećnijih zemalja četiri godine zaredom

Postoji izreka u Finskoj koja se vrti već dugo vremena: “Roditi se u Finskoj je poput osvajanja džekpota”.

Niko ne zna tačno ko je to rekao – neki kažu da je to bio Dag Hamarskjold nakon puta u Afriku, drugi da je u pitanju deo iz novogodišnjeg govora predsednika Urha Kekonena 1978. Ko god da je to rekao, piše “Helsinki tajms”, sada može reći svetu da je bio u pravu. Jer već četiri godine zaredom Finska je prva na listi najsrećnijih zemalja, prema poslednjem izveštaju Ujedinjenih nacija. Finska je prva, slede Island, Danska, Švajcarska, Holandija, Švedska, Nemačka,