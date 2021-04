Bosiljčić dobio tužnu vest dok je bio na Hilandaru: Oprostio se od svog velikog prijatelja, objavio potresnu poruku (foto/video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: Instagram Na instagramu našeg glumca možete videti fotografije iz sobe manastirskog konaka, kao i dvorište i imanje velike pravoslavne svetinje.

A post shared by Ivan Bosiljcic (@ivanbosiljcicofficial) Zbog boravka na Svetoj Gori Bosiljčić je tek kasnije saznao za smrt prijatelja, od kog se oprostio potresnom porukom: - Dragi naš Baki, glas da si iznenada otišao, našao me je u Hilandaru. Na Svetoj Gori nema telefona, mreža ni novina, a ipak se čulo. Jer kad neko kao ti ode, to odzvoni daleko, odjekne u nama. Bruji tvoje ime u našim molitvama. Ne boj se dobri naš. Tvoja duša sad ide ka Gospodu. Aleksandar