Smanjuje se broj novozaraženih koronom

PP media pre 1 sat

Prijepolje/Priboj/Nova Varoš – Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje Užice od poslednjeg izveštaja do danas Covid -19 je potvrđen kod 34 osobe, i to Užice 9, Požega 7, Prijepolje 5, Bajina Bašta i Priboj po 3, Nova Varoš, Čajetina i Sjenica po 2 i Arilje 1. Opšta bolnica u Prijepolju, foto. A.Rovčanin Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 27502 slučajeva infekcije korona virusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. PP Media