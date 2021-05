Šta će biti posle praznika? Dr Kon za TV Prva: Ovo je trenutak (video)

Prva pre 2 sata | Prva TV, B92.net

Epidemiolog Predrag Kon je gostujući u Jutru, rekao je da je opadanje brojeva dobra vest, ali da očekuju da će se taj pad malo usporiti.

On je rekao da ne misli da će praznici uticati na dalji tok epidemije. Kon je rekao da je zadovoljan vakcinacijom u Srbiji, a posebno u Beogradu, jer je u glavno gradu vakcinisano preko 43 posto punoletnog stanovništva. "Moram da kažem da se mi nalazimo u trenutku, koji je bukvalno dobitni trenutak, to je trenutak kada aktivnost virusa pada, čak i u gradovima pada, i to je povoljno za vakcinaciju, posebno za vakcinaciju mlađih ljudi, koji su 'motor' prenošenja",