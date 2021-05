Promenljivo oblačno i svežije, ali biće i sunca

RTS pre 2 sata

Promenljivo oblačno i svežije, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde je moguća i kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 17 do 24 stepena. U utorak promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 20 do 22 stepena.