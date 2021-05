Očekuje nas vremenski rolerkoster: Stigla vremenska prognoza do 11. maja - biće svega!

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 5 do 10 C, najviša dnevna od 20 do 23 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 7 C, najviša dnevna oko 23 C. U sredu pretežno sunčano i malo toplije, posle podne i uveče promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a tokom noći ka četvrtku lokalna pojava kise i