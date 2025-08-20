Više od 1.100 umrlih u Španiji zbog vrućine

Danas pre 11 sati  |  Beta
Više od 1.100 umrlih u Španiji zbog vrućine

Smrt 1.149 ljudi u Španiji može se pripisati nedavno završenom 16-dnevnom talasu brućine, procena je Institut za istraživanje javnog zdravlja Karlos Treći.

Sistem Insitituta „MoMo“ (Praćenje mortaliteta) svakodnevno prikuplja broj smrtnih slučajeva u Španiji i izračunava odstupanje od očekivane stope mortaliteta na osnovu zabeleženih podataka iz prethodnih godina. Sistem uključuje u to spoljne faktore koji mogu objasniti odstupanje, a posebno temperature koje je objavila Nacionalna meteorološka agencija (Aemet). Sistem ne može utvrditi apsolutnu uzročnost smrtnih slučajeva i meteoroloških uslova, ali ta statistika
Španija

