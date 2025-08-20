Ekstremni toplotni talasi i požari u Španiji: Za dve nedelje od vrućine umrlo skoro 1.150 ljudi

Blic pre 16 minuta
Ekstremni toplotni talasi i požari u Španiji: Za dve nedelje od vrućine umrlo skoro 1.150 ljudi

U Šaniji je zbog talasa ekstremne vrućine koji se poklopio sa požarima koji su uništili skoro 400 hiljada hektara šume, što je najveća površina zahvaćena vatrenom stihijom za poslednjih dvadeset godina, za samo dve sedmice preminulo 1.149 ljudi.

Zbog posledica toplotnog talasa u Španiji, prema preliminarnim podacima Zdravstvenog instituta Karlos III, povećan je broj smrtnih slučajeva za 40 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine. Konkretno, do sada je ovog leta bilo je 2.635 smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati visokim temperaturama, od kojih je skoro polovina, ukupno 1.149, zabeležena tokom toplotnog talasa koji je počeo 3. avgusta, a završio se juče, prenosi španski portal Ambito. Talas
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Više od 1.100 umrlih u Španiji zbog vrućine

Više od 1.100 umrlih u Španiji zbog vrućine

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

požarŠpanija

Društvo, najnovije vesti »

Naslovne strane za sredu, 20. avgust 2025. godine

Naslovne strane za sredu, 20. avgust 2025. godine

Beta pre 46 minuta
Nova kriza: Netanjahua optužio Makrona za podsticanje antisemitizma

Nova kriza: Netanjahua optužio Makrona za podsticanje antisemitizma

Beta pre 41 minuta
Izor AFP: Putin ponudio sastanak sa Zelenskim u Moskvi

Izor AFP: Putin ponudio sastanak sa Zelenskim u Moskvi

Beta pre 31 minuta
Policija u Beogradu zaplenila dve tone marihuane

Policija u Beogradu zaplenila dve tone marihuane

Danas pre 56 minuta
U Pančevu protest podrške uhapšenom studentu Andreju Tanku, građani ispred zatvora

U Pančevu protest podrške uhapšenom studentu Andreju Tanku, građani ispred zatvora

Danas pre 56 minuta