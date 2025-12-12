Studenti iz Niša i cele Srbije protestuju u Novom Pazaru 21. decembra

Medijska kutija pre 2 sata  |  m.k.
Studenti iz Niša, Beograda, Novog Sada i Kragujevca potvrdili su da će ići na protest koji njihove kolege s Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) organizuju 21. decembra u tom gradu.

Studenti DUNP su već najavili da će pozvati sve građane i građanke Srbije u Novi Pazar zbog pritisaka koje i zaposleni i studenti trpe na ovom fakultetu, a jedan od njihovih zahteva je ostavka rektorke Zane Dolićanin. Studenti iz cele Srbije su saopštili da "neće zaboraviti braću i sestre iz Novog Pazara koji su pokazali hrabrost i odlučnost u mnogim situacijama, iako je postojala opasnost da izgube mogućnost za studiranje, što se i dogodilo".
Glas Šumadije pre 37 minuta
Danas pre 13 sati
