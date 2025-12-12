Studenti sva četiri univerziteta idu u Novi Pazar na protest 21. decembra

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) organizuju veliki protest 21. decembra u svom gradu, a kako saznaje Nova.rs, njima će se pridružiti kolege iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša.

Oni poručuju da neće zaboraviti „braću i sestre iz Pazara“, koji su pokazali odlučnost i hrabrost i po ceni da ostanu bez mogućnosti da studiraju, što se i dogodilo. Studenti iz Beograda i Novog Sada potvrdili su za Nova.rs da će učestvovati u velikom protestu koji organizuju njihove kolege u Novom Pazaru 21. decembra, a kažu i da su na vezi sa kolegama iz Niša i Kragujevca koji će se, takođe, odazvati pozivu za skup. Studenti iz Novog Sada kažu da neće zaboraviti