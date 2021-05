Varheji u Batutu: Vreme je da se odužimo Srbiji

RTV pre 1 sat | Tanjug, FoNet

BEOGRAD - Evropski komesar za proširenje i susedske odnose Oliver Varheji danas je u Beogradu apelovao na sve građane da se vakcinišu i naglasio da EU želi da pomogne regionu da stekne otpornost i da će u tom cilju Zapadni Balkan dobiti 651.000 vakcina, od kojih će Srbiji pripasti 36.000.

"EU će u narednom periodu biti fokusina na glavno pitanje građana - kada mogu da se vakcinišem i zato ćemo pomoći region na to kako da stekne otpornost", rekao je komesar tokom obilaska Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" gde je danas stiglo privih 1.170 vakcina iz te donacije. On je precizirao da će u naredne nepune dve nedelje EU doneti 651.000 vakcina za ceo region i da su to vakcine koje su dodatne na Kovaks isporuku od skoro milion