Lajčak i Bon o podršci Francuske dijalogu Beograda i Prištine

Danas pre 3 sata | Piše: FoNet

Specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajkač poručio je danas da je o toj temi razgovarao sa francuskim državnim sekretarom za evropske poslove Klemanom Bonom i da su razmotrili sledeće korake vezane za Zapadni Balkan.

„Zahvalio sam mu na snažnoj podršci Francuske dijalogu između Beograda i Prištine, koji je omogućila Evropska unija. Razgovarali smo o sledećim koracima u dijalogu, kao i o predstojećim događajima usredsređenim na Zapadni Balkan“, objavio je Lajčak na Tviteru. Had a good call with 🇫🇷 Secretary of State @CBeaune today. I thanked him for France strong support of the Belgrade-Pristina Dialogue facilitated by 🇪🇺. We discussed the next steps in the Dialogue, as well