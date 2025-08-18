Goranu Vesiću se pogoršalo stanje – hitno je operisan

Glas Zaječara pre 4 sati  |  Anđela Risantijević
Goranu Vesiću se pogoršalo stanje – hitno je operisan

Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić tokom noći je podvrgnut hitnoj reoperaciji zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, rekao je njegov brat Zoran Vesić. „Zbog postoperativnih komplikacija, zdravstveno stanje mog brata Gorana je naglo pogoršano, zbog čega je tokom noći urađena hitna reoperacija.

Njegovo trenutno stanje je stabilno i nalazi se u intenzivnoj nezi. Sve informacije o njegovom zdravstvenom stanju davaće samo porodica“, naveo je Zoran Vesić, a prenosi Telegraf.rs. Podsetimo, Vesić je prvobitno 31. jula primljen u hiruršku bolnicu zbog jakih bolova u trbuhu, povišene temperature i povraćanja, maksalosti i dehridatacije, nakon čega je, kako je pisao Euronews.rs, operisan. Nakon nekoliko dana u bolnici, pre tri dana je stigla vest da je i njemu i
