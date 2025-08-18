Goran Vesić hitno operisan: Noćas mu se naglo pogoršalo stanje

Blic pre 6 sati
Goran Vesić hitno operisan: Noćas mu se naglo pogoršalo stanje

Goran Vesić, bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, tokom noći je podvrgnut hitnoj reoperaciji zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, rekao je njegov brat Zoran Vesić.

Goran Vesić je ponovo operisan. - Zbog postoperativnih komplikacija, zdravstveno stanje mog brata Gorana je naglo pogoršano, zbog čega je tokom noći urađena hitna reoperacija. Njegovo trenutno stanje je stabilno i nalazi se u intenzivnoj nezi. Sve informacije o njegovom zdravstvenom stanju davaće samo porodica - naveo je Zoran Vesić, piše "Telegraf". Inače, Goran Vesić i Tomislav Momirović, bivši ministar trgovine, optuženi su zajedno sa još 11 osoba, za
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Goranu Vesiću se pogoršalo stanje – hitno je operisan

Goranu Vesiću se pogoršalo stanje – hitno je operisan

Glas Zaječara pre 5 sati
Goranu Vesiću se pogoršalo stanje - hitno je operisan

Goranu Vesiću se pogoršalo stanje - hitno je operisan

N1 Info pre 6 sati
Goran Vesić ponovo operisan zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja

Goran Vesić ponovo operisan zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja

RTV pre 6 sati
Goran Vesić hitno operisan: Sinoć mu se naglo pogoršalo zdravstveno stanje

Goran Vesić hitno operisan: Sinoć mu se naglo pogoršalo zdravstveno stanje

Euronews pre 6 sati
Goran Vesić hitno operisan po drugi put zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja

Goran Vesić hitno operisan po drugi put zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja

Jugmedia pre 6 sati
Goran Vesić hitno operisan: Sinoć mu se navodno naglo pogoršalo zdravstveno stanje

Goran Vesić hitno operisan: Sinoć mu se navodno naglo pogoršalo zdravstveno stanje

Nova pre 6 sati
Bivši ministar Goran Vesić ponovo hitno operisan

Bivši ministar Goran Vesić ponovo hitno operisan

Serbian News Media pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Goran VesićTomislav Momirović

Politika, najnovije vesti »

Protesti u Srbiji: Pritvor osumnjičenima za napad na "Kobre", studenti za večeras najavili nove proteste

Protesti u Srbiji: Pritvor osumnjičenima za napad na "Kobre", studenti za večeras najavili nove proteste

NIN pre 12 minuta
U VJT u Valjevu saslušanje osoba koje su privedene na protestu 16. avgusta

U VJT u Valjevu saslušanje osoba koje su privedene na protestu 16. avgusta

N1 Info pre 11 minuta
Lončar kaže da ne postoji pacijent od 16 godina povređen na protestu: To je način sprovođenja obojene revolucije

Lončar kaže da ne postoji pacijent od 16 godina povređen na protestu: To je način sprovođenja obojene revolucije

N1 Info pre 6 minuta
Press: Darija Ranković

Press: Darija Ranković

N1 Info pre 47 minuta
Novinarka: Deluje da je u Valjevu režirano demoliranje prostorija SNS-a i zgrada Gradske uprave i tužilaštva

Novinarka: Deluje da je u Valjevu režirano demoliranje prostorija SNS-a i zgrada Gradske uprave i tužilaštva

N1 Info pre 46 minuta