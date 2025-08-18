Goran Vesić ponovo operisan zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Goran Vesić ponovo operisan zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja

BEOGRAD - Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić tokom noći je podvrgnut hitnoj reoperaciji zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, izjavio je njegov brat Zoran Vesić.

"Zbog postoperativnih komplikacija, zdravstveno stanje mog brata Gorana je naglo pogoršano, zbog čega je tokom noći urađena hitna reoperacija. Njegovo trenutno stanje je stabilno i nalazi se u intenzivnoj nezi", naveo je Zoran Vesić. Dodao je da će sve informacije o zdravstvenom stanju Gorana Vesića davati samo porodica. Goran Vesić je krajem jula hitno primljen u bolnicu zbog jakih bolova u stamaku, povišene temperature i povraćanja, malaksalosti i dehidracije. On
