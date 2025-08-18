Goran Vesić hitno operisan: Sinoć mu se navodno naglo pogoršalo zdravstveno stanje

Nova pre 3 sata  |  Autor: Nova.rs
Goran Vesić hitno operisan: Sinoć mu se navodno naglo pogoršalo zdravstveno stanje

Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić tokom noći je podvrgnut hitnoj reoperaciji zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, rekao je njegov brat Zoran Vesić. „Zbog postoperativnih komplikacija, zdravstveno stanje mog brata Gorana je naglo pogoršano, zbog čega je tokom noći urađena hitna reoperacija.

Njegovo trenutno stanje je stabilno i nalazi se u intenzivnoj nezi. Sve informacije o njegovom zdravstvenom stanju davaće samo porodica“, naveo je Zoran Vesić, a prenosi Telegraf.rs. Podsetimo, Vesić je prvobitno 31. jula primljen u hiruršku bolnicu zbog jakih bolova u trbuhu, povišene temperature i povraćanja, maksalosti i dehridatacije, nakon čega je, kako je pisao Euronews.rs, operisan. Nkaon toga proveo je nekoliko dana u bolnici, a onda je pre tri dana stigla
